Scende in campo all'Allianz Stadium la Juventus Primavera per affrontare i Future Falcons, academy della Lega calcio araba, nel terzo turno dell'Al Abtal Cup.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE PRIMAVERA (3-4-1-2): Zelezny; Scarpetta, Domanico, Giorgi; Turco, Boufandar, Owusu, Pagnucco; Scienza, Grosso, Biggi. All. Montero. A disp. Fuscaldo, Martinez, Ngana, Savio, Grelaud, Crapisto, Pugno.



FUTURE FALCONS: Alkhibari; Madani, Alsayari, Ali Ahsarif, Ambadu, Aljohar, Al Taha, Fallatah, Almatar, Ali Ayad, Alkhorayed. All. Kilin. A disp. Alshammri, Aldossari, Almousa, Aljohani, Alhassan, Al Oufi, Alzahrani, Alhabib, Alahmadi.







La diretta:



90' Rigore per i Future Falcons per tocco di mano di Savio. Si presenta dal dischetto Almousa che non sbaglia



32' - Raddoppia Giorgi di testa dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo



22' - Scienza imbuca per Grosso che davanti il portiere non sbaglia



6' - Ci prova Turco, ma è fermato in area



- Presenti all'Allianz Stadium Allegri, Landucci, Claudio Chiellini, Scanavino e Cherubini



1' - via al match