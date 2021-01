Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus (Under 23, ma se dovesse convincere anche Pirlo...) e ha voluto subito festeggiare il suo approdo in bianconero con una foto e un messaggio su Instagram: "Sono felicissimo di approdare in questa squadra mitica che è la Juventus,Ho lasciato quindi l'Olympique Marsiglia: ringrazio tutte le persone formidabili che ho incontrato nel club francese, per andar lì avevo lasciato la mia famiglia e ne ho trovata un'altra. Grazie a tutti per l'incoraggiamento e il sostegno."