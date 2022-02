5







di Andrea Menon

Nuove risorse. L'annuncio arriva da Allegri in conferenza stampa: "Con noi si stanno allenando Miretti, Aké e Soulé. Aké ormai è con noi in pianta stabile, gli altri alternavano. Ora staranno un po' più con noi". Forze fresche, dunque, per una Juve incerottata, alle prese con 8 infortuni, di cui almeno tre molto lunghi, da stagione finita o quasi. I bianconeri vanno verso Empoli con una situazione di forte emergenza, a pochi giorni dalla sfida alla Fiorentina e con vista anche sul ritorno di Champions League, a metà marzo. E il tecnico ha anche le idee chiare sul loro impiego: "Occupano la zona destra del campo: uno più esterno, lineare come Aké, bravo nell'uno contro uno. E l'altro più tecnico e rifinisce l'azione".



