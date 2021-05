Marley Aké, a Juventus TV, ha parlato della sua esperienza in bianconero.



EMOZIONI - "C'è sicuramente voglia di iniziare, avevamo voglia di vivere questo momento. Penso si sia visto nell'ultima parte del campionato".



PRIMI MESI - "Cosa mi ha sorpreso? Si lavora in maniera diversa, lavoriamo molto sulla tattica, sulla forza fisica, che viene sviluppata con la tattica. Diverso da come avevo lavorato prima".



DUE GOL - "Sono stato molto contento, col Novara gara complicata, faticavo a creare. All'ultimo ce l'abbiamo fatta, avrei voluto segnare ancora. Speriamo di continuare a vincere in stagione". LA SCELTA - "Avevo già esordito col Marsiglia, con la prima squadra. Ma le maglie da titolare e i minuti non erano molti. Sapevo che per crescere avevo bisogno di altre opzioni, di andare dove c'è grande cultura di lavoro. La Juve è una grande opportunità di crescita".



SECONDE SQUADRE - "In Italia il livello è più alto, noi e le squadre con cui giochiamo. I giocatori hanno più impatto in una partita. La presenza fisica è più forte".



IN PRIMA SQUADRA - "Ero contento, è l'obiettivo di tutti la prima squadra. L'ho visto come un premio per quanto fatto, stimolo per fare ancora meglio. Devo continuare su questa strada".