Aké e la Juve, una storia che domattina inizierà ufficialmente. L'esterno francese, infatti, nelle prime ore della giornata di domani sarà al JMedical per le visite di rito, salvo poi firmare il contratto in sede. Repubblica, nella sua edizione odierna, ha ricordato la partita del 16 febbraio, la sfida del Marsiglia con il Lille di Osimhen. "Fu proprio il suo ingresso in campo a cambiare volto alla partita, match chiave per la qualificazione in Champions League, e a favorire la rimonta dell'Olympique. 'Il suo ingresso in campo ha cambiato la partita, è entrato molto bene' era stata l'analisi entusiasta di Villas-Boas qualche settimana prima dello stop al campionato".