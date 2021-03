Giovanni Manna, manager dell'Under 23, ha parlato di Akè e Dabo, colpi della seconda squadra bianconera.



"Dabo è un giocatore che la Juventus ha seguito in passato. A 17 anni giocava in Ligue 1 con mister Ranieri. Ha grande potenziale, ha avuto una piccola interruzione di percorso nonostante sia un 2001 e noi abbiamo colto l’opportunità, cercando di capire se ci possono essere i margini per avere un giocatore in prospettiva importante. Un’altra opportunità è stato Aké: un giocatore con caratteristiche tecniche importanti, rapido, veloce, che attacca la profondità. Sono due calciatori che hanno una buona prospettiva e un entusiasmo incredibile".