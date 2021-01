Dopo 2 ore, terminano le visite mediche di #Aké pic.twitter.com/RPgNkf3fB4 — ilbianconero (@ilbianconerocom) January 27, 2021

Marleyè arrivato a Torino. L'ultimo acquisto, ala sinistra classe 2001, si aggregherà quanto prima alla formazione Under 23 allenata da Lamberto Zauli: questa mattina, al JMedical, le visite mediche e la firma di rito. Una giornata importante, per il francese. Che potrebbe sin da subito gravitare in orbita prima squadra. Intanto, i test e i primi assaggi di una nuova vita. Colorata di bianco e di nero. Dopo circa due ore il nuovo giocatore della Juventus ha terminato le visite mediche e si è allontanato insieme al suo agente per rientrare in albergo.Aké arriva alla Juventus in uno scambio di prestiti che ha portato in Francia il centrocampista Tongya: ai bianconeri costerà una cifra vicina ai 6.5 milioni di euro. Ecco FOTO e VIDEO del suo arrivo al JMedical.