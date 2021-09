"Mi ha sempre incuriosito Akanji, ha ancora qualcosa in più da dare e secondo me sta arrivando all'età giusta per la consacrazione. Però deve fare quell'ultimo salto. Se lo sto adocchiando per la Juve? Ma tanto io smetto. Quindi se vuole poi un posto libero c'è, tra poco...". Le parole di Chiellini, alla vigilia di Svizzera-Italia, hanno colpito. Frasi che sanno di investitura, con Akanji l'osservato speciale degli uomini di mercato bianconeri. Il centrale svizzero ha giocato una buona partita contro gli azzurri, chiudendo puntualmente sulle iniziative di Immobile e compagni, nonostante la differenza di passo. Chiellini aveva ragione...