Il dirigente dell'Ajax Edwin van der Sar, ex portiere della Juve, parla a Sky Sport spiegando: "A Bergamo abbiamo fatto due gol nel primo tempo e male nella ripresa, subendo due gol. Abbiamo perso due punti. Brobbey nuovo Lukaku? E' sempre la stessa storia all'Ajax, come club abbiamo un grande nome e una grande storia, ma le finanze non sono come in Spagna o in Italia. Lavoriamo sul settore giovanile, diamo opportunità in Prima squadra e i ragazzi le prendono. Speriamo che anche stasera, c'è un bell'attaccante forte e veloce e speriamo segni un gol. Lo diciamo sempre: noi non compriamo giocatori fatti, li cresciamo. Dopo De Ligt alla Juventus, Van de Beek al Manchester United e De Jong al Barcellona, dopo aver battuto la Juventus ai quarti di finale e aver sfiorato la semifinale. Ogni anno abbiamo due o tre giocatori grandi, ma a un certo punto anche per loro, li mandiamo in un campionato più importante per soldi e farli diventare giocatori mondiali. Qual è il budget per il settore giovanile? 11-12 milioni di euro l'anno. Per noi è il nostro Dna. Speriamo di arrivare un giorno sul livello di Chelsea, Juventus, Barcellona, Bayern Monaco: intanto vinciamo stasera".