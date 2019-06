Erik ten Hag resterà l'allenatore dell'Ajax anche per le prossime stagioni. L'allenatore ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2022.



Marc Overmars, ds dell'Ajax, ha detto: "Penso che sia un bene per l'Ajax che l'allenatore sia ancora qui per i prossimi anni, dopo una stagione così ricca. Vogliamo continuare a costruire. Non sarà facile, perché alcuni giocatori che ci rappresentano andranno via, ma speriamo di sostituirli bene. Erik deve trasformarli di nuovo in una squadra, questo è il compito che gli è stato affidato".



Poi ha parlato anche Erik ten Hag: "Sono molto felice. Abbiamo avuto un anno fantastico e ora vogliamo espanderci. I risultati che abbiamo raggiunto finora sono stati fantastici. Sarà un lavoro infernale ripeterlo".