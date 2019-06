Sul web accade molto più spesso di quanto si pensi: scambi di tweet tra 'squadre' e personalità sono il sale quotidiano dello show virtuale. Ieri, l'Olanda si è qualificata per la finale di Nations League: l'ha fatto battendo per 3-1 l'Inghilterra. Ecco, davanti ora si troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha trascinato la sua Nazionale contro la Svizzera. Adesso Koeman è preoccupato: un CR7 così in forma fa spavento a tutti, anche alla solidissima difesa degli Orange. A sdrammatizzare ci ha pensato il profilo Twitter dell'Ajax, che si è rivolto direttamente al commissario tecnico olandese. "Hey Ronald Koeman, lui è disponibile", scrivono i Lancieri. La foto è quella di Ekkelenkamp.