Ai microfoni di Ziggo Sport, l'allenatore dell'Ajax Erik ten Haag ha parlato del suo ex difensore Matthijs De Ligt, che in estate si è trasferimento alla Juventus: "Sarebbe stato meglio averli? Sì, per 1-2 anni - spiega ten Haag riferendosi al classe '99 e a De Jong - Sarebbe stato meglio per l'Ajax e il calcio olandese. Con loro si poteva andare avanti in Champions, sono calciatori di grande qualità". De Ligt si è messo in vetrina la scorsa stagione quando l'Ajax è arrivato in semifinale di Champions eliminando anche la Juventus, in estate i bianconeri hanno superato la concorrenza del Barcellona e il giocatore è sbarcato in Serie A.