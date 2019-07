L'Ajax ha scelto il sostituto di Matthijs de Ligt, individuando nel messicano Edson Alvarez il degno erede del nuovo centrale della Juventus. Erede, tra l'altro, in tutto e per tutto: ruolo, ma non solo. Con un post sul proprio profilo Instagram, i Lancieri hanno infatti ufficializzato il numero di maglia che indosserà il ventunenne difensore: