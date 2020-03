La Juventus ha fatto il primo passo sul taglio degli stipendi, ha preso posizione e d'accordo con giocatori e allenatore ha congelato gli ingaggi per quattro mesi. Il presidente dell'AIC Damiano Tommasi ha aperto all'iniziativa: "Siamo disponibili a fare la nostra parte. Ma prima bisogna capire se riprenderemo a giocare oppure no. La salute di tutti, anche dei giocatori, viene prima di tutto. Sento parlare di squadre che vogliono allenarsi, noi seguiamo il protocollo della federazione medici. Il calcio ora non è una priorità. Dobbiamo capire che è necessario cambiare abitudini", ha detto Tommasi a Il Corriere della Sera.