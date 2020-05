Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Assocalciatori, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell'ipotesi di giocare nel pomeriggio alcune partite alla ripresa della Serie A: "Le 17.30 sembra comunque presto. Gli orari migliori restano gli slot delle 18.45 e delle 21.00. Non è una gara una tantum, ma si gioca ogni tre giorni a certe temperature: è a rischio l'incolumità dei calciatori e, considerando anche l'intensità delle partite, non sarebbe certo l'ideale giocare prima delle 18.45. Gli allenamenti si intensificano ma il numero non è al di sopra del normale rispetto all'inizio dei ritiri. Comprimere così tanto, tuttavia, questo finale di stagione in un periodo dell'anno dove non si è abituati a giocare e con temperature di un certo tipo, potrà creare qualche problema in più. Ma non dubito che gli staff dei preparatori atletici e degli allenatori, come abbiamo visto in questo periodo di lockdown, abbiano mezzi e organizzazioni sbalorditivi. Con i mezzi di indagine e di preparazione, gran parte dei problemi sono certo che verranno gestiti al meglio. L'allarme infortuni cresciuto in Germania e Inghilterra? Sono dati importanti, ma ce lo siamo sempre detti: la ripresa non deve essere troppo stressante nel chiedere agli atleti sacrifici, impegno ed un rischio diverso rispetto al solito".