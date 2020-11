Umberto Calcagno, presidente vicario dell'ASL, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Non conosco la sentenza appena uscita e nel mio ruolo di consigliere federale non posso commentare. Servirebbe uniformità di giudizio. Il nostro protocollo ha una tenuta e i calciatori stanno dando una buona immagine del nostro sport, è una situazione eccezionale. Il protocollo deve essere applicato scrupolosamente innanzitutto perché tutela la salute dei calciatori e delle squadre e anche perché permette al nostro sport di continuare ed è molto importante anche per le tante famiglie che sono costrette e a restare a casa. Riuscire a continuare con il nostro spettacolo ed il nostro sport credo sia un fatto positivo in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo".