"Alfredoha rassegnato ledalla carica diQuesta sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell'AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta".Con questo comunicato l'AIA rende conto delle dimissioni del presidente Alfredo Trentalange, nell'occhio del ciclone dopo lo scandalo Rosario D'Onofrio: l'ex procuratore arbitrale, infatti, era stato nominato alla carica mentre si trovava agli arresti domiciliari per scontare una condanna a 2 anni e 8 mesi per reati legati al mercato degli stupefacenti.