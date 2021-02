DALL'ANSA



"Alfredo Trentalange è il nuovo presidente dell'Associazione italiana arbitri fino al 2024. L'ex fischietto internazionale ed ex capo del settore tecnico degli arbitri ha battuto il numero uno uscente Marcello Nicchi, in carica da tre mandati consecutivi, con 193 voti validamente espressi dall'Assemblea generale dell'Aia in corso a Fiumicino. Per Nicchi 125 voti, 2 schede bianche."



Trentalange, torinese, ha 63 anni e ha arbitrato fino al 2003: ha diretto partite in Serie A per 15 anni ed è stato internazionale per un decennio.