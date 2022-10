Il presidente dell'AIA Alfredo, è intervenuto ieri sera a La Domenica Sportiva, su Rai Sport, parlando del momento particolare vissuto dagli arbitri in Italia: "Sul terreno di gioco possono accadere delle cose, posso capire la tensione, ma chiederei di abbassare i toni quando si ha la possibilità di andare in conferenza stampa. Dobbiamo renderci conto che facciamo parte dello stesso sistema, e molti di questi atteggiamenti vengono mutuati nelle categorie inferiori"."Quando ci saranno reciprocità anche di tipo culturale saremo pronti. Per farlo serve però il clima adatto, nel quale non siamo costretti a giustificare ogni decisione, ma a spiegarla e condividerla".