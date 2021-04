La trattativa estiva tra Juventus e Suarez è ormai storia, ben conosciuta da tutti. Alla fine, l'attaccante ex Barcellona si traferì all'Atletico Madrid, continuando a fare ciò che sa fare meglio: segnare reti e trascinare la squadra. Secondo quanto riporta todofichajes.com, però, il legame tra il calciatore e il club potrebbe già avviarsi ad una conclusione. Suarez ha una clausola per potersi liberare a parametro zero a fine stagione e sul piatto ci sarebbe una ricca offerta dell'Inter Miami di Beckham.