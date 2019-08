Messi batte Ronaldo. E probabilmente anche la fisica. A Nyon si è deciso il gol più bello della stagione 2018-19, a metterlo a segno ci ha pensato proprio l'argentino. Quando? La punizione vincente nella gara di andata delle semifinali di Champions al Camp Nou vi dice qualcosa? Sì, chiaro. Durante la gara contro il Liverpool, Messi siglava in modo pazzesco il 3-0, quindi ribaltato al ritorno a Anfield, dove i Reds hanno poi spianato la strada verso la coppa. L'Uefa ha deciso per il trionfo di Messi, che sconfogge così Danilo Pereira e soprattutto Cristiano Ronaldo. CR7 era stato segnalato per il destro al volo contro il Manchester United.