L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in sala stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "Skov Olsen? Domani giocherà titolare, poi dipenderà da lui: indietro in cambio non mi dà mai nulla, la pazienza sta per finire. Vediamo cosa farà da qui alle prossime sei e poi valuteremo. Sicuramente non sono felice di lui, si deve svegliare. Discorso uguale per Svanberg. Orsolini? Anche Orsolini si deve dare una sveglia: domani non giocherà infatti, ve lo dico già. A parte Santander non abbiamo una vera prima punta di ruolo noi. Palacio non è una prima punta, può fare tutti i ruoli come Barrow. Io Barrow l’ho preso per fare la punta, ma ci vuole tempo, ora riesce meglio a giocare largo".