Il nome di Matthijs de Ligt è il primo sulla lista di Fabio Paratici per rinforzare la difesa in ottica futura. Il difensore e capitano dell'Ajax, però, sembra avvicinarsi a grandi passi al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf in Olanda, infatti, a Parigi si sono mosse in prima persona nei giorni scorsi anche Annekee Molenaar e Christiane Zillikens, rispettivamente fidanzata del giocatore e madre di De Ligt, impegnate nel visionare alcune possibili soluzioni abitative per il futuro nella capitale francese. La Juventus, per il momento, resta alla finestra.