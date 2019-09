C'è stato un punto debole della Juve che Montella ha saputo sfruttare meglio di qualsiasi altro. Quale? A raccontarlo è stata proprio la partita del Franchi, dove la Fiorentina ha saputo indirizzare un certo tipo di pressing sulla principale fonte di gioco della squadra di Maurizio Sarri, ossia Miralem Pjanic. Lavoro ai fianchi di Castrovilli, che ha tenuto a bada - e a uomo - il bosniaco, regista bianconero. La Juventus è andata in crisi, soprattutto non aveva lucidità nelle scelte. Potrebbe essere un'idea anche per le future avversarie degli juventini? Chissà. Intanto, è un aspetto su cui MS dovrà sicuramente lavorare.