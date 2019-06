Si complica per la Juventus la corsa a Joao Felix. Il talento portoghese del Benfica piace a mezza Europa dopo le sue prestazioni in ambito nazionale ed internazionale. Attaccante classe 1999, abbina qualità a quantità, oltre ad una grande duttilità tattica. La Vecchia Signora si è fatta avanti nella speranza di piazzare il primo grande colpo di mercato della sessione, forte anche del richiamo di Cristiano Ronaldo nei confronti del connazionale. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, Joao Felix sarebbe ad un passo dal trasferirsi al Manchester City: il club di Pep Guardiola avrebbe mostrato la sua disponibilità a pagare i 120 milioni di euro richiesti dalla clausola rescissoria.