La Roma ha chiuso l'affare per Chris Smalling. Il difensore arriverà dal Manchester United in prestito oneroso, fissato a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto tra i 16 e i 17 milioni. L'affare è di fatto concluso, come racconta Sky Sport, e Smalling è atteso nella capitale già nella giornata di domani, per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto in giallorosso. E la Juventus non sorride: ora è di fatto saltato l'affare con i bianconeri per Daniele Rugani, che resterà a Torino.