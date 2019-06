L'idea progettata dal cosiddetto Decreto Crescita ha fatto sognare i tifosi della Juventus, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo. Inizialmente, l'imposta per i club per gli affari ad alto costo doveva essere del 30% in senso generale e del 10% per chi si trova nel Sud Italia. Secondo quanto riportato dall'esperto Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, però, il Governo ha presentato un emendamento che riduce questo bonus: per tutti i club sarà del 50%, senza distinzioni territoriali.