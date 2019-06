È il momento delle grandi manovre tra Manchester United e Real Madrid. I Blancos si erano fatti avanti per Paul Pogba, ricevendo un rifiuto dai Red Devils. Stessa situazione, ma a ruoli invertiti per Gareth Bale. Il gallese potrebbe diventare però la pedina di scambio ideale per sbloccare la trattativa per il centrocampista francese. Le Merengues si sono già fatto avanti proponendo questa opzione. Lo United valuta. Se dovesse concretizzarsi, sarebbe una beffa per la Juventus, da diverso tempo particolarmente attiva per il giocatore campione del mondo nel 2018. Pogba, dal canto suo, avrebbe già manifestato il piacere di ritornare a Torino. Real permettendo.