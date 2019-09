L’Inter batte la Juve, almeno su YouTube. Stando ai dati riportati da Deportes & Finanzes, i nerazzurri sono il club italiano con più visualizzazioni sul canale YouTube. Con 11,1 milioni di views si attestato al sesto posto sopraggiungendo la Juventus al settimo posto ferma a 10,9 milioni di visualizzazioni. L’Inter si è potuta forgiare di un mercato d’agosto che ha visto in Lukaku la sua massima espressione. Proprio l’attaccante belga è stato il guanto di sfida lanciato da Marotta e Conte alla loro ex società. I dati degli internauti sono un secondo segnale della nuova forza dell’Inter. Ora la parola spetta al giudizio del campo e siamo certi che la Juve non cedere facilmente la corona di Regina del campionato.