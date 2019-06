Elseid Hysaj sembra destinato a lasciare Napoli nella prossima estate di mercato. La Juventus lo segue da vicino, soprattutto per soddisfare un'eventuale richiesta di Maurizio Sarri, suo ex allenatore. Secondo quanto riportato da As in Spagna, però, il suo futuro è all'Atletico Madrid. Delusi dalla stagione d'esordio di Santiago Arias in colchonero, gli spagnoli hanno deciso di investire 25 milioni di euro su Hysaj per rinforzare la corsia di destra.