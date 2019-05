L’addio di Andrea Barzagli costringe la Juventus a ricostruire il reparto difensivo. I bianconeri cercano un centrale capace di non far rimpiangere il campione del mondo 2006. Uno degli obiettivi di mercato è Samuel Umtiti. Il difensore francese si appresta a salutare il Barcellona dopo tre stagioni. La Juventus è interessata al giocatore, ma non ha avanzato una vera e propria offerta. Così, i campioni d’Italia rischiano di vedersi soffiare Umtiti in estate. Colpa dell’Arsenal, che, secondo il Daily Mail, sarebbe intenzionato a piazzare un importante colpo in un reparto arretrato verosimilmente orfano di Laurent Koscielny, dato come probabile partente.