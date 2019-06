Pep #Guardiola ieri a New York si è goduto la vittoria del New York City sul Cincinnati per 5-2. Il New York City è un club con la stessa proprietà del Manchester City pic.twitter.com/p30hnADyMP — Tutti Convocati (@tutticonvocati) June 7, 2019

per il futuro della panchina bianconera. Il manager del Manchester City, però, si sta godendo le vacanze negli Stati Uniti, in particolare ammirando il, contro Cincinnati, valido per il campionato di Major League Soccer. Applausi per Guardiola nei confronti della squadra della Grande Mela, che ha dato spettacolo e fatto emozionare il manager catalano. E la Juventus resta alla finestra.