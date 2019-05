Matthijs de Ligt, primo obiettivo della Juventus sul mercato per rinforzare la difesa, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul proprio futuro, riportate da Sport in Spagna. Queste le sue dichiarazioni: "Se mi piacerebbe giocare con De Jong? Ho votato per lui, sarebbe bello giocare nella sua stessa squadra. Sì, mi piacerebbe. Ma adesso, non so cosa accadrà". Frenkie De Jong, acquistato dal Barcellona per 70 milioni di euro già nello scorso mercato di gennaio, approderà in Spagna a partire dalla prossima stagione. E insieme a lui, con la maglia blaugrana, ci potrebbe essere anche De Ligt, con buona pace di Fabio Paratici e dei bianconeri.