Quota 100. Pure di più. No, non è una variante politica, ma dalla Pinetina si parla di Lukaku e del suo peso. All'arrivo a Milano, il belga pesava ben 104 chili. Nulla che sorprende, come ricorda il Corriere dello Sport. Il giocatore si è infortunato, non ha mai disputato le amichevoli dei Red Devils. E soprattutto non hanno lavorato a pieno ritmo. Il centravanti aveva fatto qualche seduta con l'Anderlecht, che l'ha ospitato con la squadra giovanile. Nessun allarme, comunque, per Antonio Conte: il giocatore si è presentato al centro sportivo nerazzurro pure nei giorni di riposo della squadra. Vuole tornare in forma, anche se resta in dubbio per il Lecce.