La spunta Cuadrado, per il ruolo di migliore in campo. I quotidiani in edicola hanno tutti le idee chiare, quantomeno sul colombiano: è stato lui a spaccare la difesa dell'Atletico Madrid, lui a dare una scossa positiva a tutto il reparto offensivo dei bianconeri. Quello difensivo? Gestito alla perfezione da Bonucci - con una media del 7 -, che ha dovuto tenere a bada pure le uscite sregolate di De Ligt. A proposito dell'olandese: per la Gazzetta è ancora rimandato, per Tuttosport è invece tra i migliori. Uniformità di giudizio che ritorna invece per Matuidi: media del 7 per il francese, e soprattutto una risposta chiara ai giornalisti spagnoli che chiedevano come si potesse far gioco con uno come Blaise in campo. S'è visto, sì. E s'è visto pure un Danilo in difficoltà: 5.5, alla fine. Ma lo salva pure la prestazione in crescendo della Juventus. Nella gallery, tutti i voti dei quotidiani.