Il giornalista spagnolo Paco Aguilar parla a Radio Sportiva delle indiscrezioni su Leo Messi. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha scritto che in caso di addio al Barcellona una delle possibili destinazioni di Leo sarebbe la Juventus: "Al Barcellona hanno fatto la cosa più stupida che potevano: far arrabbiare Messi - dichiara il giornalista -. Quando litigò con Luis Enrique fu vicino all'addio e chiamò Fabregas e Mourinho per andare al Chelsea: stavolta il contratto dice che può andar via a parametro zero. L'Italia gli piace molto, ci sono le sue origini, non è un sogno impossibile vederlo in serie A. A Messi è sempre piaciuto il Milan, ma bisogna vedere chi se lo può permettere considerando però che è a parametro zero".