Il Kun, attraverso il suo profilo Instagram, ha ringraziato e salutato il Manchester City. Ecco le ultime sull'interesse Juve "​Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni.per così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come questo. Dieci stagioni conseguendo importanti risultati e che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club,Sono arrivato nel corso della grande ricostruzione del 2011, e insieme alla guida dei proprietari e con il contributo di tanti calciatori, abbiamo conquistato un posto tra i più importanti del calcio mondiale.Il compito di mantenere questa posizione privilegiata ora sarà nelle mani di altri. Per quanto mi riguarda, continuerò a dare tutto me stesso per il resto della stagione, per vincere altri titoli e regalare altre gioie ai tifosi.