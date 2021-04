1









Tango a due, nella terra degli argentini. Il Kun Aguero ha salutato il City e si avvia a vivere un finale di stagione dalle fortissime emozioni. Poi? Poi si vedrà. Come racconta La Gazzetta dello Sport, è pure un nome spendibile per convincere Messi a rimanere a Barcellona, ma allo stesso tempo è un obiettivo di mercato della Juventus. Con o senza Dybala? Ecco, la convivenza tra i due sembra molto complicata.



IN USCITA - Se arrivasse un'offerta per Dybala, il club avrebbe il dovere di prenderla in esame. Il rinnovo di contratto è in una fase di stallo e la scadenza è fissata tra appena 15 mesi. Potrebbe impuntarsi per restare a Torino: ma per Gazzetta è un'ipotesi estrema. Intanto, l'opportunità Aguero: ai bianconeri potrebbe chiedere un ingaggio di 10 milioni netti e i bianconeri potrebbero pure risparmiarne 5 alla voce monte-ingaggi grazie agli sgravi fiscali.