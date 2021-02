La Juventus è sempre attenta alle occasioni di mercato: i bianconeri stanno già studiando i possibili acquisti a prezzo di saldo o addirittura a parametro zero in vista della prossima stagione. Uno di questi è sicuramente El Kun Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City e accostato ai bianconeri. Secondo quanto riporta Espn tra i club più interessati all'attaccante argentino ci sarebbe proprio la Juve, pronta a sfidare il Psg per piazzare quello che a parametro zero sarebbe un grande colpo.