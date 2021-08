Niente dieci, per il: perché ormai è ufficiale l'addio dopo oltre vent'anni di Leo Messi. Ma al Trofeo Gamper non ci sarà anche il Kun. Il motivo? Un problema muscolare al polpaccio l'ha messo fuori causa all'ultimo. Non scenderà allora in campo, così come Lenglet. Ci sarà invece Miralem Pjanic, convocato regolarmente da Koeman nonostante sia a un passo dall'addio e quel passo lo stia facendo proprio in direzione Juventus. Dunque, un Barcellona orfano di qualità davanti. Ma comunque temibile. Molto temibile.