Aguero e la Juve: c'è stato davvero qualcosa? Nei pochi tentennamenti dell'argentino, i bianconeri si sono interessati. Oggi il Kun ha parlato da nuovo giocatore del Barcellona: "Cercherò di dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Fin da bambino per me il Barcellona è stata la squadra più forte del mondo e lo è ancora di più da quando c’è Messi. Fin da piccolo ero convinto che un giorno questo club mi avrebbe notato ma è quello che ogni bambino sogna (ride, ndr). Arrivo da stagioni molto positive al City. Quest’anno però i problemi al ginocchio mi ha impedito di giocare al meglio, così come l’aver contratto il Covid".