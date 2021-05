Stando a quanto riporta Sky Sports, il Barcellona avrebbe avviato contatti con l’entourage di Aguero per il trasferimento a titolo gratuito. L’attaccante argentino avrà l’occasione di vincere la Champions con il Manchester City, poi saluterà come annunciato tempo fa. Ghiotta occasione a parametro zero, è entrato nei pensieri anche della Juventus che potrebbe sfruttare gli sgravi fiscali del Decreto Crescita, ma la pretendente in pole sarebbe proprio il Barcellona.