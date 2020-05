1









Intervistato da El Chiringuito, l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero parla del suo futuro (contratto in scadenza nel 2021): "Oggi non sto pensando a cosa farò, so solo che ogni giorno il mio contratto è più vicino alla scadenza. Probabilmente ci saranno alcune offerte, vedremo. Per ora voglio solo provare a vincere la Champions con il City, sarebbe un risultato incredibile per me e per il club. Non ho davvero pensato a cosa farò dopo il 2021. Non escludo di tornare in Spagna o andare altrove".



E sul tema coronavirus ha aggiunto: "Con mogli e figli è normale avere paura. Ci sarà tensione al ritorno in campo".