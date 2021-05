Sergio Aguero è stato accostato a molti club nell’ultimo periodo, anche italiani come Juventus e Inter, ma la bussola del suo futuro ha sempre puntato in direzione Spagna, Barcellona. Desiderio che presto si avvererà: come riporta Sky Sport, l’approdo del Kun al Barça sarebbe imminente. Accordo sulla base di un contratto biennale con gli ultimi dettagli ancora da limare. In blaugrana ritroverebbe il suo compagno di nazionale nonché amico Leo Messi, mossa strategia per convincere la Pulce a rimanere.