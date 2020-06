Aldo Agroppi duro. L'ex calciatore e allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, attaccando: “Sarri? Non vede l’ora di essere esonerato, ormai si è arricchito. La sorella di Ronaldo è meglio che stesse zitta, non sa di calcio. Doveva criticare il fratello quando tutti erano in lockdown e lui stava in villa al mare".