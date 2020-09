1









L'ex giocatore del Torino Aldo Agroppi è avvezzo alle opinioni pungenti. Ecco cos'ha detto ieri per esempio a Radio Punto Nuovo parlando dell'ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri: "Alla Juve vincono tutti, è facilissimo. Il difficile è vincere la Champions League. Ha iniziato dal nulla ed è arrivato alla Juve, un contratto miliardario per 3 anni, poi dicono che il calcio va in rovina: questi dirigenti sono vergognosi. Esistono calciatori vincenti che fanno diventare vincenti gli allenatori: è il Milan ad aver fatto grande Sacchi".