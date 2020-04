A Radio Punto Nuovo, Aldo Agroppi ha parlato così della situazione calcistica nella città di Torino: "La Juventus ha avuto grandi calciatori, ma io a Torino non ho cugini. Opinione di Cairo? Ha paura di retrocedere come tutti gli altri che non vogliono tornare a giocare. In questo modo salvano i bilanci, se il Torino va in B è un dramma. Vorrebbe dire una perdita economica e sportiva, quindi è comprensibile la sua posizione. Le parole di Percassi? Vuole tornare a giocare perchè hanno una grande squadra, possono andare oltre in Champions League. Ci sono interessi diversi da entrambe le parti, il potere cattura l'uomo".