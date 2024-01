Le 3 cose che non sai su Tiago Djalò

Primo e forse unico colpo del mercato invernale, di certo il primo dell’era Cristiano: in questi giorni, laha accolto alla Continassa Tiago. Il difensore portoghese ha già cominciato, almeno parzialmente, ad allenarsi con la squadra e non è da escludere completamente una sua convocazione per l’Empoli. . L’ex centrale del Lille guadagnerà circa 3 milioni netti più bonus. All’interno del contratto c’è un’opzione unilaterale: Djalò ha firmato fino al 2026 ma i bianconeri possono estendere il contratto fino al 2028. Opzione che il club bianconero è intenzionato a esercitare in futuro. Infine, si è parlato della competizione dell’Inter, ma negli ultimi giorni l’inserimento più serio e pericoloso è stato quello dell’Atletico Madrid.