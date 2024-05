Juve, le ultime sul futuro di Allegri

I bianconeri sono quasi pronti a scendere in campo per la finale dicontro l', la partita che può portare a Torino un trofeo che manca da troppo tempo e salvare - almeno parzialmente - un'altra stagione rivelatasi più complessa e tormentata del previsto, soprattutto nella seconda fase. E la sensazione è che allo Stadio Olimpico, soprattutto se la versione della squadra che affronterà i nerazzurri sarà simile a quella vista domenica contro la Salernitana: una formazione, in sostanza, senza idee e senza certezze, a tratti apatica e quasi rassegnata.E rassegnato è anche Massimilianoche, come riflette Romeo Agresti, è ormai conscio del suo destino: resta solo da definire il "quando", ma è praticamente certo che il tecnico livornese, dimostratosi non in grado di raddrizzare una situazione divenuta decisamente pesante in casa Juve, sia destinato a separarsi dalla Vecchia Signora, al di là di come andrà la finale di Coppa Italia. Il nuovo ciclo bianconero, dunque, inizierà almeno idealmente già giovedì, con tutte le riflessioni del caso anche in merito ai giocatori, tra i quali andrà fatta una "scrematura" per definire chi è davvero "da Juve" e a chi, invece, sarà meglio dire addio. Il lavoro non mancherà alla Continassa, dove il domani è già oggi, anzi… dopodomani.