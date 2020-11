In Parma-Cosenza di Coppa Italia c'è anche un po' di Juventus. Tra i gialloblù infatti Liverani ha schierato dal primo minuto Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 arrivato in estate in prestito dalla Juventus e alla seconda presenza col Parma dopo quella col Pescara, sempre in Coppa Italia, nella quale ha fatto due assist. Durante la gara, l'allenatore Andrea Agostinelli ha analizzato così il centrocampista in diretta su Rai Sport: "Questo ragazzo ha fatto tutte le giovanili della Juve, so che il club ci punta molto per il futuro".